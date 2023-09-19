В утренней атаке на Львов россияне уничтожили склад с гуманитаркой

Гуманитарка после удара российских беспилотников. Фото: Caritas-Spes in Lviv

Утром, 19 сентября, российские войска атаковали своими беспилотниками промышленный склад, который оказался хранилищем для гуманитарной помощи неправительственной организации «Каристас-Спес Украина». Видео с ликвидацией пожарными и заявлением на официальном сайте организации появилось после атаки.



«Я решительно осуждаю российский авиаудар, уничтоживший состав неправительственной организации «Каритас-Спес» во Львове, западная Украина, сегодня утром. Жизненно важный гуманитарный объект, содержащий примерно 300 тонн гуманитарной помощи, сгорел дотла», — заявила координаторка гуманитарных вопросов в Украине Дениз Браун.



По ее словам, нападения на гуманитарные активы усиливались в течение года и, наконец, повлияли на тех, кто страдает от ужасных последствий войны. Гуманитарные работники, объекты и активы защищены международным гуманитарным правом.

Гуманитарка после удара российских беспилотников. Фото: Caritas-Spes in Lviv



Подсчитать окончательные потери, сотрудники гуманитарной миссии смогут со временем, сейчас на месте происшествия работают специальные службы. Уже известно об уничтоженных 33 паллетах продуктовых наборов Пачка для Украины, 10 паллет наборов гигиены и консервы, 10 паллет генераторов и одежды.



По словам Маркияна, работника Каритас-Спес Львовской Архиепархии в целом на складе сгорело около 300 тонн гуманитарных грузов. Гуманитарный транспорт он успел спасти.

Гуманитарка после удара российских беспилотников. Фото: Caritas-Spes in Lviv



Дениз Браун настаивает, что прямые или неизбирательные атаки строго запрещены, добавив, что международное гуманитарное право – это не выбор, это обязательство, которое нужно выполнять.



Ранее, в результате атаки российских беспилотников, сегодня 19 сентября, на территории Львова случился пожар на промышленном складе.