У ранковій атаці на Львів росіяни знищили склад із гуманітаркою

Гуманітарка після удару російських безпілотників. Фото: Caritas-Spes in Lviv

Вранці, 19 вересня, російські війська атакували своїми безпілотниками промисловий склад, який виявився сховищем для гуманітарної допомоги неурядової організації «Каристас-Спес Україна». Відео з ліквідацією наслідків пожежниками та заявою на офіційному сайті організації з'явилося після атаки.



«Я рішуче засуджую російський авіаудар, який знищив склад неурядової організації «Карітас-Спес» у Львові, західна Україна, сьогодні вранці. Життєво важливий гуманітарний об'єкт, що містив приблизно 300 тонн гуманітарної допомоги, згорів ущент», — заявила координаторка гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.



За її словами, напади на гуманітарні активи посилювалися протягом року і, нарешті, вплинули на тих, хто страждає від жахливих наслідків війни. Гуманітарні працівники, об'єкти та активи захищені міжнародним гуманітарним правом.

Гуманітарка після удару російських безпілотників. Фото: Caritas-Spes in Lviv



Підрахувати остаточні втрати, співробітники гуманітарної місії зможуть згодом, зараз на місці події працюють спеціальні служби. Вже відомо про знищені 33 палети продуктових наборів Пачка для України, 10 палет наборів гігієни та консерви, 10 палет генераторів та одягу.



За словами Маркіяна, працівника Карітас-Спес Львівської Архієпархії загалом на складі згоріло близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Гуманітарний транспорт він встиг врятувати.

Гуманітарка після удару російських безпілотників. Фото: Caritas-Spes in Lviv



Деніз Браун наполягає, що прямі чи невиборчі атаки суворо заборонені, додавши, що міжнародне гуманітарне право – це не вибір, це зобов'язання, яке потрібно виконувати.



Раніше внаслідок атаки російських безпілотників, сьогодні 19 вересня, на території Львова сталася пожежа на промисловому складі.