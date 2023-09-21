Данные о пунктах несокрушимости появятся в «Дії»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил до начала отопительного сезона оцифровать данные о пунктах несокрушимости в приложении госуслуг «Дія». Об этом премьер написал в своем Telegram.



Денис Шмыгаль добавил, что после окончания отопительного сезона правительство продолжало совершенствовать сеть. Поэтому глава государства поручил министерствам цифровизировать данные о Пунктах несокрушимости в «Дії».



«Это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования», — сказал премьер-министр Украины.



Правительство планирует запустить проект до начала отопительного сезона. Напомним, 1 августа стартовал второй этап государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии России.