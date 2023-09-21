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Дані про пункти незламності з'являться у «Дії»

21 вересня 2023, 15:50

Дані про пункти незламності з'являться у «Дії»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив до початку опалювального сезону цифровізувати дані щодо пунктів незламності у додатку держпослуг «Дія». Про це прем'єр написав у своєму Telegram.

Денис Шмигаль додав, що після закінчення опалювального сезону уряд продовжував удосконалювати мережу. Тому глава держави доручив міністерствам цифровізувати дані про Пункти незламності у «Дії».

«Це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання», — сказав прем'єр-міністр України.

Уряд планує запустити проєкт до початку опалювального сезону. Нагадаємо, 1 серпня стартував другий етап державної програми із забезпечення житлом українців, чиє житло було пошкоджено чи знищено внаслідок збройної агресії Росії.

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