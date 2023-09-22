Украина получила очередные €1,5 млрд макрофинансовой помощи от ЕС

Украина получила от Европейского Союза восьмой транш в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Об этом сообщают на сайте правительства.

«Сегодня, 22 сентября, Украина получила восьмой транш в размере €1,5 млрд в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС на 2023 год. Таким образом, в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от ЕС уже €13,5 млрд льготных заемных средств МФП», — идет речь в сообщении.

Отмечается, что помощь предоставляется на «беспрецедентно льготных условиях» и направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета Украины.

«Макрофинансовая помощь ЕС — это весомый вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне. Благодарен коллегам из всех институтов ЕС за лидерство в поддержке Украины и ритмичность в предоставлении средств, что помогает украинскому государству своевременно и в полном объеме обеспечивать финансирование расходов государственного бюджета, прежде всего социальных и гуманитарных», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Также в правительстве рассказали, следующие три транша, с учетом уровня выполнения Украиной согласованных сторонами условий структурной политики, ожидаются до конца 2023 года.

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