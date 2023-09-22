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Україна отримала чергові €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

22 вересня 2023, 16:20

Україна отримала чергові €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Україна отримала від Європейського Союзу восьмий транш у рамках масштабної програми макрофінансової допомоги у розмірі €1,5 млрд. Про це повідомляють на сайті уряду.

«Сьогодні,  22 вересня, Україна отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік. Таким чином, у 2023 році до державного бюджету України надійшло від ЄС вже 13,5 млрд євро пільгових позикових коштів МФД», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомога надається на «безпрецедентно пільгових умовах» та спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України.

«Макрофінансова допомога ЄС — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні. Вдячний колегам з усіх інституцій ЄС за лідерство у підтримці України та ритмічність у наданні коштів, що допомагає українській  державі своєчасно та у повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету, перш за все соціальних та гуманітарних», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також в уряді розповіли, що наступні три транші, з урахуванням рівня виконання Україною узгоджених сторонами умов структурної політики, очікуються до кінця 2023 року.

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