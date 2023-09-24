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«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадало два района: есть жертвы и разрушения

24 сентября 2023, 13:33

«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадало два района: есть жертвы и разрушения

В оккупированном Донецке произошел обстрел, в Киевском районе два человека получили ранения. Об этом сообщил так называемый глава города Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации при обстреле Киевского района по улице Артемовской ранение получили мужчина 1960 года рождения и женщина 1963 года рождения», — написал он.

Также, по его словам, повреждена кровля дома частного сектора.

Кроме того, Кулемзин рассказал, что была атака на Куйбышевский район.

Напомним, 21 сентября во временно оккупированном Донецке в результате обстрела пострадало учебное заведение. 

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