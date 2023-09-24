«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька постраждало два райони: є жертви та руйнування

В окупованому Донецьку стався обстріл, у Київському районі двоє людей отримали поранення. Про це повідомив так званий голова міста Олексій Кулемзін.



«За уточненою інформацією під час обстрілу Київського району на вулиці Артемівській поранення отримали чоловік 1960 року народження та жінка 1963 року народження», — написав він.



Також, за його словами, пошкоджено покрівлю будинку приватного сектору.



Крім того, Кулемзін розповів, що була атака на Куйбишевський район.



Нагадаємо, 21 вересня у тимчасово окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждав навчальний заклад.