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На захваченной россиянами части Юга Украины не хватает лекарств — ЦНС

25 сентября 2023, 12:52

На захваченной россиянами части Юга Украины не хватает лекарств — ЦНС

На захваченной ВС РФ части южных областей Украины зафиксирован дефицит лекарств для местного населения. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что в населенных пунктах Юга из-за потерь в рядах армии РФ, все лекарства направляют на лечение раненных захватчиков, «в то время как потребности гражданских пациентов удовлетворяются по остаточному принципу».

«В то же время враг продолжает размещать раненых оккупантов в этих же гражданских больницах, несмотря на нормы международного права», — рассказали в организации.

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