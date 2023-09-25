На захопленій росіянами частині Півдня України не вистачає ліків — ЦНС

На захопленій ЗС РФ частині південних областей України зафіксовано дефіцит ліків для місцевого населення. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Зазначається, що в населених пунктах Півдня через втрати в лавах армії РФ всі ліки направляють на лікування поранених загарбників, «водночас як потреби цивільних пацієнтів задовольняються за остатковим принципом».

«Водночас ворог продовжує розміщувати поранених окупантів в цих же цивільних лікарнях, попри норми міжнародного права», — грозповіли в організації.

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