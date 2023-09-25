Украина впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи — «Нефтегаз»

Украина впервые в истории пройдет зиму за счет газа собственной добычи, страна увеличивает добычу. Об этом в эфире телемарафона заявил глава НАК «Нефтегаз Украины» Алексей Чернышов.

Он заявил также, что Украина увеличивает добычу газа, эти показатели растут.



«В 2023 году «Нефтегаз» сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность», — рассказал Чернышов, добавив, что отопительный сезон государство пройдет без потрясений не только в вопросе обеспечения газа, но и неизменности стоимости голубого топлива для населения.

Кроме того в «Нефтегазе» заявили, что газа в стране достаточно, а тарифы стабильны. Чернышов попросил всех потребителей обеспечивать энергоэффективные мероприятия и отнестись ответственно к этому типу энергии.

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