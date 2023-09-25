Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку — «Нафтогаз»

Україна вперше в історії пройде зиму за рахунок власного видобутку, країна збільшує видобуток. Про це в ефірі телемарафону заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Він заявив також, що Україна збільшує видобуток газу, ці показники зростають.



«У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість», — розповів Чернишов, додавши, що опалювальний сезон держава пройде без потрясінь не лише щодо забезпечення газу, а й незмінності вартості блакитного палива для населення.

Крім того, в «Нафтогазі» заявили, що газу в країні достатньо, а тарифи стабільні. Чернишов попросив усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи та поставитися відповідально до цього типу енергії.

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