В результате обстрела Николаевской области пассажиров поезда пришлось пересадить на автобус

В результате обстрела инфраструктуры в Николаевской области, временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном. Про остановку движения поездов сообщили в «Укрзализныце».



Пассажиры поезда 218 в Херсон будут доставлены шатловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.



Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев. Работы по восстановлению движения продолжаются. Напомним, с 10 июня «Укрзализныця» ввела изменения в расписание движения поездов, касающиеся Донетчины.