Внаслідок обстрілу Миколаївської області пасажирів поїзда довелося пересадити на автобус

Внаслідок обстрілу інфраструктури в Миколаївській області тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. Про зупинку руху поїздів повідомили в «Укрзалізниці».



Пасажирів поїзда 218 до Херсона доставлять шатлові автобуси, організовані у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.



Такий же трансфер чекає на пасажирів на ділянці Херсон-Миколаїв. Роботи з відновлення руху продовжуються. Нагадаємо, з 10 червня «Укрзалізниця» ввела зміни до розкладу руху поїздів, що стосуються Донеччини.