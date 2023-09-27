В Воздушных силах продемонтстрировали работу на симуляторе F-16

Командование Воздушных сил Украины показало, как украинские летчики учатся, используя симулятор F-16. Соответствующее видео опубликовали в Youtube.



«Пока собратья овладевают F-16 за границей, летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают сражаться за украинское небо и уничтожают оккупанта на земле», — рассказали в ВС ВСУ.



Согласно командованию Воздушных сил, когда остается немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пара, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины.



Напомним, в Украине предполагают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задачи уже этой зимой.