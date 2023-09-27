У Повітряних силах продемонтували роботу на симуляторі F-16

Командування Повітряних сил України показало, як українські льотчики навчаються, використовуючи симулятор F-16. Відповідне відео опублікували у Youtube.



«Поки побратими опановують F-16 за кордоном, льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують боротися за українське небо та знищують окупанта на землі», - розповіли у ВР ЗСУ.



Згідно з командуванням Повітряних сил, коли залишається трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, перебуваючи при цьому у різних регіонах України.



Нагадаємо, в Україні припускають, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.