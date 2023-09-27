Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Военные показали, как эвакуируют раненных с поля боя вблизи Бахмута

27 сентября 2023, 14:14

Военные показали, как эвакуируют раненных с поля боя вблизи Бахмута

Украинские военные показали, как выглядит процесс эвакуации раненых под артиллерийским обстрелом ВС РФ вблизи Бахмута. Видео опубликовала на своих ресурсах Третья штурмовая бригада.

«Раненому оказали первую помощь, наложили турникеты и начали вытаскивать из-под линии вражеского огня к ближайшему, занятому своими блиндажу. Почти два километра пешком по местности, которая когда-то была лесополосой», — подписали сюжет военные.

На видео заснята работа бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона Третьей бригады ВСУ.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Донецкая область Бахмут
Прочее
Война контрнаступление

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:16
Россияне строят ж/д, которая по их плану соединит захваченные РФ Мариуполь, Волноваху и Донецк
13:13
Школы в оккупации действуют как центры пропаганды РФ, где детям промывают мозги — ЦНС
12:57
«ДНР»: в результате атаки на Донецк один мужчина погиб, еще двое гражданских получили ранения
12:46
Есть продвижение вперед на Донецком направлении — Зеленский
12:03
В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
11:57
В Донецкой области в результате агрессии РФ разрушено более 300 спортивных объектов
10:30
«ДНР»: в оккупированном Донецке снаряд пробил крышу жилого дома — под завалами люди
09:20
РФ строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком: чем это опасно
09:09
Войска РФ из авиации ударили по Надежде и Новоегоровке Луганской области
22:58
Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 сентября
21:46
Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке
20:30
Обстрел Константиновки: известно, из какого оружия РФ совершила атаку на город
20:02
В оккупированном Мариуполе напали на российского политика
17:20
В Минобразования рассказали, как будут поступать абитуриенты из оккупированных территорий в 2024 году
16:20
Стали известны подробности удара по военному складу РФ в Сорокино Луганской области
16:13
В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного
15:30
«Власти» Горловки хотят вывезти часть жителей: вместо них поселят оккупантов — ЦНС
12:44
В захваченном РФ Донецке прогремел мощный взрыв, над городом клубы дыма и пыли
11:38
Удар HIMARS по штабу оккупантов под Херсоном: Погибли 8 российских офицеров, 7 ранены
09:21
Мобильный оператор группировки «ЛНР» сообщил перебоях со связью из-за аварии
все новости
15:51
В Константиновке прогремели взрывы, осколками снарядов посечены жилые дома
15:16
Россияне строят ж/д, которая по их плану соединит захваченные РФ Мариуполь, Волноваху и Донецк
14:44
Наемники российской ЧВК «Вагнера» вернулись на фронт на Восток Украины — ВСУ
14:40
Женщины с медобразованием должны стать на военный учет до конца 2026 года — Ляшко
14:14
Военные показали, как эвакуируют раненных с поля боя вблизи Бахмута
13:13
В Херсонской области из-за подрыва на мине погиб тракторист
13:13
Школы в оккупации действуют как центры пропаганды РФ, где детям промывают мозги — ЦНС
12:57
«ДНР»: в результате атаки на Донецк один мужчина погиб, еще двое гражданских получили ранения
12:52
ВС РФ пытаются восстановить утраченные позиции под Бахмутом
12:51
Украина реализует проекты защиты энергообъектов, которые никто в мире не делал — Шмыгаль
12:46
Есть продвижение вперед на Донецком направлении — Зеленский
12:39
Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила об уходе из России
12:03
В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
12:02
ВС РФ обстреляли шесть городов и сел Донецкой области за сутки, разбиты 22 дома
11:57
В Донецкой области в результате агрессии РФ разрушено более 300 спортивных объектов
11:26
В Севастополе заметили базу ГСМ оккупантов
11:16
Глава Минобороны не подтвердил и не опроверг смерть российского адмирала
11:05
Генерал Тарнавский анонсировал «хорошие новости» о Таврическом направлении
10:49
В Воздушных силах продемонтстрировали работу на симуляторе F-16
10:32
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины: есть разрушения
все новости
ВИДЕО
Виктор Соколов. Кадр из видео В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
27 сентября, 12:03
Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке
26 сентября, 21:46
В Сорокино горит склад боеприпасов. Фото: соцсети Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
25 сентября, 10:59
«Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ► «Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ►
23 сентября, 18:50
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ► «ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
22 сентября, 21:45
Штаб Черноморского флота РФ после ракетной атаки. Фото: соцсети Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ
22 сентября, 20:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама