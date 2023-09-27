Военные показали, как эвакуируют раненных с поля боя вблизи Бахмута

Украинские военные показали, как выглядит процесс эвакуации раненых под артиллерийским обстрелом ВС РФ вблизи Бахмута. Видео опубликовала на своих ресурсах Третья штурмовая бригада.

«Раненому оказали первую помощь, наложили турникеты и начали вытаскивать из-под линии вражеского огня к ближайшему, занятому своими блиндажу. Почти два километра пешком по местности, которая когда-то была лесополосой», — подписали сюжет военные.

На видео заснята работа бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона Третьей бригады ВСУ.

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