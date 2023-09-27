Військові показали, як евакуюють поранених з поля бою поблизу Бахмута

Українські військові показали, як виглядає процес евакуації поранених під артилерійським обстрілом ЗС РФ поблизу Бахмута. Відео опублікувала на своїх ресурсах Третя штурмова бригада ЗСУ.

«Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого, зайнятого своїми бліндажа. Майже два кілометри пішки місцевістю, яка колись була лісосмугою», — підписали сюжет військові.

На відео знято роботу бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону Третьої бригади ЗСУ.

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