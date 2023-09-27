Для военнообязанных женщин с медицинским образованием с 1 октября принципиальных изменений не произойдет. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.



«Медицинские профессии для женщин и фармацевтическое образование для женщин со времен Независимости подпадали под перечень тех специальностей, которые входили в военный учет и утверждались приказом министра обороны. Потому изменений не происходит, кроме тех, которые сделала Верховная Рада, внося изменения в закон о военном учете», — пояснил Ляшко.



Он напомнил, что правительство приняло постановление, предусматривающее, что с 1 октября 2023 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием до конца 2026 должны стать на учет в центрах комплектования.



Ляшко добавил, что в постановление правительства, которое регулирует вопрос пересечения государственной границы, пока изменения, касающиеся женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, не внесены.



«Ограничения женщин с медицинским или фармацевтическим образованием могут применяться только тогда, когда такие женщины находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов. Именно тогда, как и для всех других госслужащих, на женщин-медиков могут распространяться ограничения пересечения государственной границы. Других изменений нет и не планируется», — объяснил министр.



Ранее член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что женщины-медики, которые должны стать на военный учет с 1 октября, приобретают статус военнообязанных, и потому для них будет ограничен выезд за границу.



В комментарии ВВС Украины в Госпогранслужбе заявили, что сейчас нет никаких ограничений на выезд из страны для женщин, стоящих на военном учете, такие ограничения действуют в отношении мужчин в возрасте 18-60 лет и некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц.