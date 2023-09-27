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Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік до кінця 2026 року - Ляшко

27 вересня 2023, 14:40

Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік до кінця 2026 року - Ляшко

Для військовозобов'язаних жінок із медичною освітою з 1 жовтня принципових змін не відбудеться. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Медичні професії для жінок та фармацевтична освіта для жінок з часів Незалежності підпадали під перелік тих спеціальностей, які входили до військового обліку та затверджувалися наказом міністра оборони. Тому змін не відбувається, окрім тих, які зробила Верховна Рада, вносячи зміни до закону про військовий облік», — пояснив Ляшко.

Він нагадав, що уряд прийняв постанову, яка передбачає, що з 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою до кінця 2026 року повинні стати на облік у центрах комплектування.

Ляшко додав, що до постанови уряду, яка регулює питання перетину державного кордону, поки що зміни щодо жінок з медичною та фармацевтичною освітою не внесені.

«Обмеження жінок із медичною чи фармацевтичною освітою можуть застосовуватися лише тоді, коли такі жінки перебувають на державних посадах, у центральних органах виконавчої влади або є народними депутатами чи депутатами місцевих рад. Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, на жінок-медиків можуть поширюватись обмеження перетину державного кордону. Інших змін немає і не планується», – пояснив міністр.

Раніше член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Вениславський заявив, що жінки-медики, які мають стати на військовий облік з 1 жовтня, набувають статусу військовозобов'язаних, і тому для них буде обмежений виїзд за кордон.

У коментарі ВВС Україна в Держприкордонслужбі заявили , що зараз немає жодних обмежень на виїзд із країни для жінок, які стоять на військовому обліку, такі обмеження діють щодо чоловіків віком 18-60 років та деяких категорій державних службовців та посадових осіб.

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