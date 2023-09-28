Силы обороны Украины сбили за ночь 40 из 44 российских БпЛА

В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — Крым). Про атаку сообщили в командовании Воздушных сил Украины.



Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной уничтожено 34 «шахеда». К отражению атаки была привлечена авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Уничтоженные беспилотники РФ. Фото: Воздушные силы

За прошедшие сутки, 27 сентября, также были уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).



Ранее ВС РФ атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе «Шахед».