Сили оборони України збили за ніч 40 із 44 російських БпЛА

У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (район Приморсько-Охтарськ — РФ, мис Чауда — Крим). Про атаку повідомили у командуванні Повітряних сил України.



Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною знищено 34 «шахеди». До відбиття атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Знищені безпілотники РФ Фото: Повітряні сили

Минулої доби, 27 вересня, також було знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).



Раніше ЗС РФ атакували Черкаську область дронами-камікадзе «Шахед».