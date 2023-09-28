В результате обстрела Константиновки три человека получили ранения

Российская армия сегодня днем, 28 сентября, в очередной раз атаковала Константиновку Донецкой области. В результате атаки трое гражданских получили ранения. Об этом передает Суспільне.



По словам начальника Константиновской ГВА Алексея Рослова, в 12:50 был один прилет по частному сектору.



«Предварительно в результате обстрела ранения получили три человека, один из них в тяжелом состоянии», — заявил он.



Рослов добавил, что оккупанты обстреляли тот же район, что и сегодня ночью и вчера днем, количество поврежденных домов пока неизвестно. Тип оружия устанавливает полиция.



Напомним, ранее мы писали, что жители Константиновки сообщали о прилете в частный сектор.