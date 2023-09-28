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Внаслідок обстрілу Костянтинівки троє людей отримали поранення

28 вересня 2023, 15:27

Внаслідок обстрілу Костянтинівки троє людей отримали поранення

Російська армія сьогодні вдень, 28 вересня, вкотре атакувала Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки троє цивільних отримали поранення. Про це передає Суспільне.

За словами начальника Костянтинівської МВА Олексія Рослова, о 12:50 був один приліт по приватному сектору.

«Попередньо внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей, одна з них у важкому стані», — заявив він.

Рослов додав, що окупанти обстріляли той же район, що й сьогодні вночі та вчора вдень, кількість пошкоджених будинків наразі невідома. Тип зброї встановлює поліція.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Костянтинівки повідомляли про приліт у приватний сектор.

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