Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►

Кому в России выгодна война в Украине? Кто они — близкие к Кремлю российские бизнесмены, которых не коснулись санкции? Эти люди финансируют войну, зарабатывают на ней, и благополучно живут на Западе. Как они прошли мимо «санкционных радаров» США и ЕС и почему не оказались в западных «черных списках»?



Данные журналистского расследования независимого российского издания «Сканер проджект» о жене российского олигарха из списка «Форбс», которая занялась производством оружия. Как в России вербуют добровольцев на фронт и как финансирование войны переложили на крупный бизнес? Кто платит больше всех? Схема, которую вскрыли журналисты «Важных историй». Подробности — в новом видео Алексея Мацуки.