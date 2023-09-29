Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ►

Кому у Росії вигідна війна в Україні? Хто вони близькі до Кремля російські бізнесмени, яких не торкнулися санкції? Ці люди фінансують війну, заробляють на ній і благополучно живуть на Заході. Як вони пройшли повз «санкційні радари» США та ЄС і чому не опинилися в західних «чорних списках»?



Дані журналістського розслідування незалежного російського видання «Сканер проджект» про дружину російського олігарха зі списку «Форбс», яка зайнялася виробництвом зброї. Як у Росії вербують добровольців на фронт та як фінансування війни переклали на великий бізнес? Хто платить найбільше? Схема, яку розкрили журналісти «Важных истрорий». Подробиці — у новому відео Олексія Мацуки.