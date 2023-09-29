У РФ проблемы с комплектацией «администраций» на захваченных территориях Украины — ЦНС

Российские захватчики не могут укомплектовать свои «фейковые администрациии» на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Согласно стремлениям Москвы количество гастролеров из РФ в оккупационных администрациях должно существенно снизиться, но с этим проблемы. Так, на ВОТ есть районе оккупационные администрации, где недоукомплектование составляет 60%», — идет речь в сообщении.

В ЦНС рассказали, что для преодоления дефицита россияне обещают местным соцпакет и повышенную зарплату и снижают требования, однако все равно не могут укомплектовать штат.

В организации предположили, что большинство местных понимает, что работа на РФ будет иметь последствия и не имеют симпатий к оккупационной власти.

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