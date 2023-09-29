РФ має проблеми з комплектацією «адміністрацій» на захоплених територіях України — ЦНС

Російські загарбники не можуть укомплектувати свої «фейкові адміністрації» на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Згідно з прагненнями Москви кількість гастролерів з рф в окупаційних адміністраціях має суттєво знизитись, та з цим проблеми. Так, на ТОТ є районі окупаційні адміністрації, де недоукомплектування складає 60%», — йдеться у повідомленні.

У ЦНС розповіли, що для подолання дефіциту росіяни обіцяють місцевим соцпакети та підвищену зарплату та знижують вимоги, проте все одно не можуть укомплектувати штат.

В організації припустили, що більшість місцевих розуміє, що робота на РФ матиме наслідки і не має симпатій до окупаційної влади.

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