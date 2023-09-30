Зеленский призвал 1 октября в 9:00 почтить память защитников и защитниц

Президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины 1 октября в 9:00 почтить память защитников и защитниц.



«И давайте сделаем для этого дня нашу новую традицию. 1 октября, 9 утра, где бы вы ни были, на центральной улице вашего города, или просто дома, давайте на минуту остановимся b почтим молчанием память наших павших защитников и защитниц. И подумаем о тех, кто сейчас в бою, в боевых задачах, на постах. Кто спасает жизнь. Кто защищает во всех смыслах этого слова наш народ и государств», — сказал он в видеообращении.



В Украине День защитников и защитниц теперь будет отмечаться 1 октября. Праздник сменил дату с 14 октября из-за реформы церковного календаря.