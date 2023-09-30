Зеленський закликав 1 жовтня о 9:00 вшанувати пам'ять захисників та захисниць

Президент Володимир Зеленський закликав громадян України 1 жовтня о 9:00 вшанувати пам'ять захисників та захисниць.



«І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня. Девʼята ранку. Хоч би де ви були – на центральній вулиці вашого міста чи просто вдома, — давайте на хвилину зупинимось та вшануємо мовчанням памʼять наших полеглих захисників і захисниць і подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає –—в усіх сенсах цього слова – наш народ і державу», — сказав він у відеозверненні.



В Україні День захисників та захисниць тепер відзначатиметься 1 жовтня. Свято змінило дату з 14 жовтня через реформу церковного календаря.