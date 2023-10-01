В Бахмуте сосредоточено около 10 тысяч оккупантов, идут тяжелые бои — Евлаш

Войска РФ сосредоточили в Бахмуте Донецкой области около 10 тысяч человек. Вооруженные силы Украины продолжают свою наступательную операцию. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.



«Что касается Бахмута, то противник сосредоточил там значительные свои силы, это более 10 тысяч человек личного состава. И сейчас там идут тяжелые бои с применением всей имеющейся техники», — сказал он.



По его словам, пока украинские войска не собираются штурмовать Бахмут, поскольку это может привести к потерям. Однако ВСУ принимает все необходимые меры, чтобы продвинуться вперед, закрепиться там и нанести огневого поражения противнику.



Евлаш добавил, что ситуация остается напряженной, однако контролируемой.



«Оккупанты продолжают применять свою артиллерию, авиацию и танковые подразделения. На северном фланге враг пытается остановить наши продвижения, отражает наши атаки. На южном фланге мы продолжаем нашу наступательную операцию, продолжаем закрепляться», — подчеркнул начальник пресс-службы.



Напомним, третья штурмовая бригада ВСУ показала, как ударом артиллерией разбила расчет БПЛА российских захватчиков в районе Бахмута.