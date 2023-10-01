У Бахмуті зосереджено понад 10 тисяч окупантів, йдуть важкі бої — Євлаш

Війська РФ зосередили у Бахмуті Донецької області близько 10 тисяч людей. Збройні сили України продовжують свою наступальну операцію. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.



«Щодо Бахмута, то противник зосередив там значні свої сили, це понад 10 тисяч осіб особового складу. І зараз там йдуть важкі бої із застосуванням усієї наявної техніки», — сказав він.



За його словами, поки що українські війська не збираються штурмувати Бахмут, оскільки це може призвести до втрат. Однак ЗСУ вживає всіх необхідних заходів, щоб просунутися вперед, закріпитися там і завдати вогневої поразки противнику.



Євлаш додав, що ситуація залишається напруженою, проте контрольованою.



«Окупанти продовжують застосовувати свою артилерію, авіацію та танкові підрозділи. На північному фланзі ворог намагається зупинити наші поступи, відбиває наші атаки. На південному фланзі ми продовжуємо нашу наступальну операцію, продовжуємо закріплюватися», — наголосив начальник пресслужби.



Нагадаємо, третя штурмова бригада ЗСУ показала, як ударом артилерією розбила розрахунок БПЛА російських загарбників у районі Бахмута.