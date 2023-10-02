Ситуация южнее Работино в Запорожской области сложна и нестабильна – ISW

Ситуация к югу от Роботино Запорожской области нестабильна, тактически сложна и динамична, поскольку важные полевые укрепления там несколько раз переходили из рук в руки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



Согласно выводам аналитиков, российские войска проводят тактические контратаки в районе Роботино как часть своей «глубокой обороны» против украинских наступательных операций на западе Запорожской области.



При этом ситуация к югу от Роботино нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки, тактическая обстановка в этом районе сложна и динамична.



Ранее Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отметил, что в последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная.



Это свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабляет российские наступательные усилия на этой линии.