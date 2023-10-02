Ситуація на південь від Роботино Запорізької області нестабільна, тактично складна та динамічна, оскільки важливі польові укріплення там кілька разів переходили з рук до рук. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).



Згідно з висновками аналітиків, російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботино як частину своєї «глибокої оборони» проти українських наступальних операцій на заході Запорізької області.



При цьому ситуація на південь від Роботино нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки, тактична обстановка в цьому районі є складною та динамічною.



Раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що останнім часом російські окупанти знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.



Це свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили від лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна та значно послаблює російські наступальні зусилля на цій лінії.