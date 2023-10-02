Весна-2024 может стать важной фазой войны в Украине — CNN

Будущая весна обещает стать потенциально важной фазой войны в Украине. Зиму обе стороны будут использовать для переоснащения. Об этом пишет CNN.



Со ссылкой на экспертов издание сообщает о том, что Украина в своей тактике продолжит комбинировать "ползучее" наступление малыми группами пехоты и дальнобойные удары по российской логистике.



«Позднее будут развернуты первые украинские F-16, а также, возможно, больше ATACMS и других ракет большей дальности (кроме отечественных производственных линий)», — говорится в статье.



В то же время, отмечает CNN, «часто и по ошибке утверждается, что у россиян заканчиваются ракеты и другие боеприпасы». В Украине ждут новой кампании ракетных ударов по энергетике.



«Вероятнее всего, россияне начнут очередную кампанию по разрушению энергетической инфраструктуры Украины. Население погрузится в темную зиму», — пишет СМИ.



Однако пока неясно, будут ли большие наступления с обеих сторон.



«В последнее время все чаще говорят о том, что война будет продолжаться до 2025 года», — говорится в статье.



В России в следующем году война может привести к более серьезным экономическим последствиям.



Кремль навязал идею о том, что защита страны является экзистенциальной битвой — здесь нет общественного несогласия. Санкции нанесли ущерб, но еще не нанесли разрушения, цена на нефть помогает ограничить убытки государственного бюджета.



Но в условиях, когда экономика все больше посвящается поддержке военной машины (не менее 6% ВВП будет израсходовано на армию в следующем году), стрессы растут: нехватка рабочей силы и инфляция, а также слабый рубль. Владимир Путин не захочет сокращать социальные расходы накануне выборов следующей весной, когда большинство аналитиков ожидают снижения цен на нефть и газ.



Многие переменные будут определять будущее этого конфликта в следующем году, отмечают журналисты.



Ранее генерал, командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ. По его словам, погода действительно может стать серьезным препятствием на пути к наступающим войскам. Однако украинские силы продвигаются вперед преимущественно без техники, поэтому погодные условия не сильно повлияют на темпы контрнаступления.