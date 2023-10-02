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Весна-2024 може стати важливою фазою війни в Україні – CNN

02 жовтня 2023, 14:47

Весна-2024 може стати важливою фазою війни в Україні – CNN

Наступна весна обіцяє стати потенційно важливою фазою війни в Україні. Зиму обидві сторони використовуватимуть для переоснащення. Про це пише CNN.

З посиланням на експертів видання повідомляє про те, що Україна у своїй тактиці продовжить комбінувати "повзучий" наступ малими групами піхоти та далекобійні удари по російській логістиці.

«Пізніше будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше ATACMS та інших ракет більшої дальності (крім вітчизняних виробничих ліній)», - йдеться у статті.

Водночас, зазначає CNN, «часто і помилково стверджується, що у росіян закінчуються ракети та інші боєприпаси». В Україні чекають на нову кампанію ракетних ударів по енергетиці.

«Найімовірніше, росіяни розпочнуть чергову кампанію з руйнування енергетичної інфраструктури України. Населення порине у темну зиму», — пише ЗМІ.

Однак поки що не зрозуміло, чи будуть великі наступи з обох сторін.

«Останнім часом все частіше говорять про те, що війна триватиме до 2025 року», – йдеться у статті.

У Росії наступного року війна може призвести до серйозніших економічних наслідків.

Кремль нав'язав ідею про те, що захист країни є екзистенційною битвою – тут немає суспільної незгоди. Санкції завдали збитків, але ще не завдали руйнувань, ціна на нафту допомагає обмежити збитки державного бюджету.

Але в умовах, коли економіка все більше присвячується підтримці військової машини (не менше 6% ВВП буде витрачено на армію наступного року), стреси зростають: нестача робочої сили та інфляція, а також слабкий рубль. Володимир Путін не захоче скорочувати соціальні витрати напередодні виборів наступної весни, коли більшість аналітиків очікують зниження цін на нафту та газ.

Багато змінних визначатимуть майбутнє цього конфлікту наступного року, зазначають журналісти.

Раніше генерал, командувач угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не уповільнить контрнаступ ЗСУ. За його словами, погода дійсно може стати серйозною перешкодою на шляху до військ, що наступають. Проте українські сили просуваються вперед переважно без техніки, тож погодні умови не надто вплинуть на темпи контрнаступу.

 

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