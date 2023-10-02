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Воинские части и ведомства: в РФ обнародовали адреса режимных объектов

02 октября 2023, 22:50

Воинские части и ведомства: в РФ обнародовали адреса режимных объектов

Руководство нескольких российских городов обнародовали в открытом доступе адреса режимных объектов, где нельзя отключать электричество. Таким образом в Сеть попали расположение воинских частей, складов, учреждений и организаций Минобороны, ГРУ, МВС и другие. Об этом сообщает «Досье Центр».

Сообщается, что список вошли воинские части, склады, учреждения, Минобороны Российской Федерации, Главное управление Генштаба, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство внутренних дел и многое другое.

Как отмечает «Досье», публикация в открытом доступе адресов таких объектов, согласно закону, должна преследоваться, как разглашение государственной тайны.



«Достаточно будет найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобоваримым названием «Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям». Именно в перечне этих особых потребителей электроэнергии открытым текстом перечислены адреса режимных объектов», — говорится в расследовании.

Так, любой желающий без труда может узнать, где в Москве живут сотрудники самых секретных ведомств, посмотреть, какие невзрачные здания на самом деле являются объектами спецслужб, и позавидовать вкусу к жизни руководства этих спецслужб.

Отмечается, что район Серебряного Бора отмечается наибольшим количеством объектов, связанных со спецслужбами. Здесь, в частности, расположены дачи, связанные с СВР, как утверждают расследователи. Кроме того, перечень содержит большое количество жилых домов, принадлежащих той же Службе внешней разведки, а также ФСО или ГРУ. Причем это не только квартиры или частные постройки, но и общественные объекты вроде исторического Кремля, Александровского сада и просто кафе.

Исследователи из Центра «Досье» составили для простых россиян из упомянутых объектов «карту самых опасных мест». На этой карте показаны только те объекты, информацию о которых публиковали в открытом доступе власти российских регионов.

«Мы уверены, что все эти открытые данные давно известны украинским военным, а вот мирным жителям в России они помогут лучше оценивать риски», — подчеркнули расследователи.

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