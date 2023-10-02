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Військові частини та відомства: у РФ оприлюднили адреси cекретних об`єктів

02 жовтня 2023, 22:50

Військові частини та відомства: у РФ оприлюднили адреси cекретних об`єктів

Керівництво кількох російських міст оприлюднили у відкритому доступі адреси режимних об'єктів, де не можна відключати електрику. Таким чином до мережі потрапили розташування військових частин, складів, установ та організацій Міноборони, ГРУ, МВС та інші. Про це повідомляє «Досьє Центр».

Повідомляється, що список увійшли військові частини, склади, установи, Міноборони Російської Федерації, Головне управління Генштабу, Служба зовнішньої розвідки, Федеральна служба охорони Російської Федерації, Федеральна служба виконання покарань, Міністерство внутрішніх справ та багато іншого.

Як зазначає «Досьє», публікація у відкритому доступі до адрес таких об'єктів, згідно із законом, має переслідуватися, як розголошення державної таємниці.



«Достатньо буде знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ з незручною назвою «Перелік споживачів електричної енергії (потужності), обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків». Саме у переліку цих особливих споживачів електроенергії відкритим текстом перераховані адреси режимних об'єктів», — йдеться у розслідуванні.

Так, кожен охочий легко може дізнатися, де в Москві живуть співробітники найтаємніших відомств, подивитися, які непоказні будівлі насправді є об'єктами спецслужб, і позаздрити смаку до життя керівництва цих спецслужб.

Наголошується, що район Срібного Бору відзначається найбільшою кількістю об'єктів, пов'язаних з спецслужбами. Тут, зокрема, розташовані дачі, пов'язані зі СЗР, як стверджують розслідувачі. Крім того, перелік містить велику кількість житлових будинків, що належать тій самій Службі зовнішньої розвідки, а також ФСТ або ГРУ. Причому це не лише квартири чи приватні споруди, а й громадські об'єкти на кшталт історичного Кремля, Олександрівського саду та просто кафе.

Дослідники з Центру «Досьє» склали для простих росіян зі згаданих об'єктів «карту найнебезпечніших місць». На цій карті показані лише ті об'єкти, інформацію про які публікували у відкритому доступі до влади російських регіонів.

«Ми впевнені, що всі ці відкриті дані давно відомі українським військовим, а ось мирним жителям у Росії вони допоможуть краще оцінювати ризики», — наголосили розслідувачі.

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