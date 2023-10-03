Путина могут арестовать, если он посетит саммит АТЭС

В США не исключают, что приезд российского президента Владимира Путина на саммит АТЭС может завершиться его арестом. Саммит пройдет в американском городе Сан-Франциско в середине ноября. Об этом во время пресс-брифинга в Вашингтоне сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

«Мы признаем наши обязательства как хозяина АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Но мы будем придерживаться наших правил и положений о санкциях», — сказал он, отвечая на вопрос российского журналиста о том, планируют ли США официально пригласить Путина на саммит в Сан-Франциско.