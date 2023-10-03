Путіна можуть заарештувати, якщо він відвідає саміт АТЕС

У США не виключають, що приїзд російського президента Володимира Путіна на саміт АТЕС може завершитись його арештом. Саміт пройде в американському місті Сан-Франциско у середині листопада. Про це під час прес-брифінгу у Вашингтоні сказав представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.



«Ми визнаємо наші зобов'язання як господаря АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво). Але ми дотримуватимемося наших правил та положень про санкції», — сказав він, відповідаючи на запитання російського журналіста про те, чи планують США офіційно запросити Путіна на саміт у Сан-Франциско.

Нагадаємо, що у березні поточного року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Як повідомила прес-служба суду, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової, уповноваженої президента РФ з прав дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні військового злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалося мінімум з 24 лютого 2022 року.

«Палата досудового провадження II на підставі клопотань прокуратури від 22 лютого 2023 року ухвалила, що існують достатні підстави вважати, що кожен з підозрюваних несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до Російської Федерації, що завдало дітям», — наголошується у повідомленні.