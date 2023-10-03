Войска РФ атаковали Авдеевку из танков и «Градов»: есть разрушения

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские оккупанты сегодня утром, 3 октября, нанесли удары по Авдеевке Донецкой области, есть разрушения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«На утро Авдеевку обстреляли из танков и Градов — в зоне поражения две улицы», — написал он.

По словам Мороза, в регионе ситуация следующая:





На Волновахском направлении 2 человека ранены в Новоукраинке Угледарской громады.

На Донецком направлении россияне 5 раз обстреляли Кураховскую громаду, повредили 21 дом: 10 в Кураховке, 7 в Курахово и 4 в Трудовом. В Трудовом ранен 1 человек. В Марьинской громаде ранен человек в Елизаветовке, поврежден дом в Ильинке.

На Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада: в Торецке повреждены 2 дома и админздание, в Пивничном — 2 дома и заброшенное промышленное сооружение, в Нелеповке — 3 дома. Еще 3 дома повреждены в Часовоярской громаде.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены дом и нежилое здание, в Торском Лиманской громады — амбулатория, в Переездном Звановской громады в зоне обстрелов 2 улицы.

Напомним, в течение суток полиция Донецкой области задокументировала 17 ударов по мирному населению. Российские войска применили авиацию, РСЗО «Град», артиллерию.