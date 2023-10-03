Війська РФ атакували Авдіївку з танків та «Градів»: є руйнування

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти сьогодні вранці, 3 жовтня, завдали ударів по Авдіївці Донецької області, є руйнування. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«На ранок Авдіївку обстріляли з танків і Градів - у зоні поразки дві вулиці», — написав він.

За словами Мороза, у регіоні ситуація така:





На Волноваському напрямку 2 людей поранено в Новоукраїнці Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку росіяни 5 разів обстріляли Курахівську громаду, пошкодили 21 будинок: 10 у Курахівці, 7 у Кураховому та 4 у Трудовому. У Трудовому поранено 1 особу. У Мар'їнській громаді поранено людину в Єлизаветівці, пошкоджено будинок в Іллінці.

На Горлівському напрямку численним обстрілом зазнала Торецька громада: у Торецьку пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю, у Північному — 2 будинки та занедбану промислову споруду, у Нелипівці — 3 будинки. Ще 3 будинки пошкоджено у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок та нежитлову будівлю, у Торській Лиманській громаді — амбулаторію, у Переїзній Званівській громаді у зоні обстрілів 2 вулиці.

Нагадаємо, протягом доби поліція Донецької області задокументувала 17 ударів по мирному населенню. Російські війська застосували авіацію, РСЗВ "Град", артилерію.