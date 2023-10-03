В Донецкой области изменилось расписание движения электричек и назначены дополнительные пригородные поезда

В Донецкой области изменилось расписание движения пригородных поездов. Фото Rail. Insider.

Донецкая железная дорога сообщила об изменениях в расписании движения электричек и назначении дополнительных пригородных поездов.

Сообщается, что со 2 октября на Донецкой железной дороге курсирует дополнительный пригородный поезд № 6816/6826 сообщением Славянск — Лозовая — Харьков-Пассажирский. Поезд теперь отправляется из Славянска в 15 час. 50 мин. Прибытие на станцию Харьков-Пассажирский — в 20 час. 36 мин. В обратном направлении пригородный пассажирский поезд № 6825/6815 Харьков-Пассажирский — Лозовая — Славянск отправляется со станции Харьков-Пассажирский в 06:50 и прибывает в Славянск в 12:15. Рейсы осуществляются ежедневно, кроме четверга.

Изменилось сообщение пригородного поезда № 6808 Славянск – Языково на № 6808 Славянск – Лозовая. Этот поезд теперь отправляется из Славянска в 17:45 и прибывать в Лозовую в 20:25. В обратном направлении поезд №6809 Лозовая – Славянск отправляется из Лозовой в 05:10, а прибывает в Славянск в 07:35.

Также сообщается об изменении нумерации пригородных пассажирских поездов № 6705 Славянск – Кондратовка на № 6707 Славянск – Кондратовка (отправление из Славянск в 17:10) и № 6706 Кондратовка – Славянск на № 6708 Кондратовка – Славянск (отправление из Кондратовки в 18:15).

Что касается пригородных пассажирских поездов №6812/6822 Краматорск — Харьков-Пассажирский и №6823/6813 Харьков-Пассажирский — Краматорск, которые курсировали со вторника по воскресенье, то они меняют свой график на ежедневный. Время отправления и прибытия в остановочные пункты остаются без изменений.

Донецкая железная дорога также сообщает, что со вторника, 3 октября, назначен дополнительный пригородный пассажирский поезд №6705/6706 Славянск — Кондратовка. Он отправляется из Славянска в 07:45 и прибывает на станцию Кондратовка в 08:39. В обратном направлении поезд отправляться со станции Кондратовка в 08:53 и прибывает в Славянск в 09:49.