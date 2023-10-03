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У Донецькій області змінився розклад руху електричок та призначено додаткові приміські потяги

03 жовтня 2023, 17:34

У Донецькій області змінився розклад руху електричок та призначено додаткові приміські потяги

На Донеччині змінився розклад руху приміських поїздів. Фото Rail. Insider. На Донеччині змінився розклад руху приміських поїздів. Фото Rail. Insider.

Донецька залізниця повідомила про зміни у розкладі руху електричок та призначення додаткових приміських поїздів.

Повідомляється, що з 2 жовтня на Донецькій залізниці курсує додатковий приміський поїзд № 6816/6826 сполученням Слов'янськ — Лозова — Харків-Пасажирський. Потяг тепер відправляється зі Слов'янська о 15 год. 50 хв. Прибуття на станцію Харків-Пасажирський – о 20 год. 36 хв. У зворотному напрямку приміський пасажирський поїзд № 6825/6815 Харків-Пасажирський — Лозова — Слов'янськ вирушає зі станції Харків-Пасажирський о 06:50 та прибуває до Слов'янська о 12:15. Рейси здійснюються щодня, крім четверга.

Змінився пункт призначення приміського поїзда №6808 Слов'янськ – Язикове на №6808 Слов'янськ – Лозова. Цей поїзд тепер відправляється зі Слов'янська о 17:45 та прибуватиме до Лозової о 20:25. У зворотному напрямку поїзд №6809 Лозова – Слов'янськ вирушає з Лозової о 05:10, а прибуває до Слов'янська о 07:35.

Також повідомляється про зміну нумерації приміських пасажирських поїздів № 6705 Слов'янськ – Кіндратівка на № 6707 Слов'янськ – Кіндратівка (відправлення зі Слов'янськ о 17:10) та № 6706 Кіндратівка – Слов'янськ на № 6708 Кіндратівка – Слов'янськ (відправлення з Кіндратовки о 18:15).

Щодо приміських пасажирських поїздів №6812/6822 Краматорськ — Харків-Пасажирський та №6823/6813 Харків-Пасажирський — Краматорськ, які курсували з вівторка по неділю, то вони змінюють свій графік на щоденний. Час відправлення та прибуття в пункти зупинки залишаються без змін.

Донецька залізниця також повідомляє, що з вівторка, 3 жовтня, призначено додатковий приміський пасажирський потяг №6705/6706 Слов'янськ — Кондратівка. Він вирушає зі Слов'янська о 07:45 та прибуває на станцію Кондратівка о 08:39. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься зі станції Кондратівка о 08:53 і прибуває до Слов'янська о 09:49.

 

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