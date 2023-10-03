У Донецькій області змінився розклад руху електричок та призначено додаткові приміські потяги

На Донеччині змінився розклад руху приміських поїздів. Фото Rail. Insider.

Донецька залізниця повідомила про зміни у розкладі руху електричок та призначення додаткових приміських поїздів.

Повідомляється, що з 2 жовтня на Донецькій залізниці курсує додатковий приміський поїзд № 6816/6826 сполученням Слов'янськ — Лозова — Харків-Пасажирський. Потяг тепер відправляється зі Слов'янська о 15 год. 50 хв. Прибуття на станцію Харків-Пасажирський – о 20 год. 36 хв. У зворотному напрямку приміський пасажирський поїзд № 6825/6815 Харків-Пасажирський — Лозова — Слов'янськ вирушає зі станції Харків-Пасажирський о 06:50 та прибуває до Слов'янська о 12:15. Рейси здійснюються щодня, крім четверга.

Змінився пункт призначення приміського поїзда №6808 Слов'янськ – Язикове на №6808 Слов'янськ – Лозова. Цей поїзд тепер відправляється зі Слов'янська о 17:45 та прибуватиме до Лозової о 20:25. У зворотному напрямку поїзд №6809 Лозова – Слов'янськ вирушає з Лозової о 05:10, а прибуває до Слов'янська о 07:35.

Також повідомляється про зміну нумерації приміських пасажирських поїздів № 6705 Слов'янськ – Кіндратівка на № 6707 Слов'янськ – Кіндратівка (відправлення зі Слов'янськ о 17:10) та № 6706 Кіндратівка – Слов'янськ на № 6708 Кіндратівка – Слов'янськ (відправлення з Кіндратовки о 18:15).

Щодо приміських пасажирських поїздів №6812/6822 Краматорськ — Харків-Пасажирський та №6823/6813 Харків-Пасажирський — Краматорськ, які курсували з вівторка по неділю, то вони змінюють свій графік на щоденний. Час відправлення та прибуття в пункти зупинки залишаються без змін.

Донецька залізниця також повідомляє, що з вівторка, 3 жовтня, призначено додатковий приміський пасажирський потяг №6705/6706 Слов'янськ — Кондратівка. Він вирушає зі Слов'янська о 07:45 та прибуває на станцію Кондратівка о 08:39. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься зі станції Кондратівка о 08:53 і прибуває до Слов'янська о 09:49.