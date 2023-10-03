Меру Сум и директору Департамента инфраструктуры города сообщили о подозрении за крупную взятку

Взятка для мэра Сум. Фото: НАБУ / САП

Сегодня, 3 октября 2023, НАБУ и САП сообщили городскому голове Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении за взятку в размере 2,13 млн грн. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.



Ранее, 2 октября 2023 года, их разоблачили «на горячем» при получении последнего транша – 1,4 млн грн. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги, наказываются штрафом от ста пятидесяти до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

#НАБУ і #САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. 2 жовтня 20123 року їх викрили «на гарячому» під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грнhttps://t.co/lXdgQSIaco pic.twitter.com/daT2eQFm8u — NAB Ukraine (@nab_ukr) October 3, 2023



По данным следствия, деньги подозреваемые требовали принятия решения об установлении тарифа и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия. После передачи последнего транша – 1,4 млн грн должностных лиц задержали «на горячем». Общая сумма неправомерной выгоды – 2,13 млн грн. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.