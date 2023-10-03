Меру Сум та директору Департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру за великий хабар

Хабар для мера Сум. Фото: НАБУ/САП

Сьогодні, 3 жовтня 2023 року, НАБУ та САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру за хабар у розмірі 2,13 млн грн. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.



Раніше, 2 жовтня 2023 року, їх викрили «на гарячому» при отриманні останнього траншу - 1,4 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (Підкуп особи, яка надає публічні послуги, караються штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

#НАБУ і #САП повідомили міського голови Сум та директора Департаменту інфраструктури міста про підозрення в здобутті неправомірної вигоди в сумі 2,13 млн грн. 2 жовтня 20123 року їх викрили «на гарячому» під час отримання останнього траншу – 1,4 млн грн https://t.co/lXdgQSIaco pic.twitter.com/daT2eQFm8u - NAB Ukraine (@nab_ukr) October 3, 2023



За даними слідства, гроші підозрювані вимагали ухвалення рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства. Після передачі останнього траншу – 1,4 млн грн посадовців затримали «на гарячому». Загальна сума неправомірної вигоди – 2,13 млн грн. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.