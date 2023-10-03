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Для вкладчиков обанкротившихся банков в Дії появилась услуга возврата средств

03 октября 2023, 19:06

Для вкладчиков обанкротившихся банков в Дії появилась услуга возврата средств

Фото Дія Фото Дія

В приложении Дія запустили услугу возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков. Всего сейчас 1,4 млн. счетов на 3,2 млрд. гривен, которые необходимо возместить.

По словам министра, теперь украинцам не нужно ходить в банки и тратить лишнее время для того, чтобы получить гарантированное возмещение из обанкротившихся банков. 

«Из любого поселка или городка подаете заявление в Дію и получаете деньги на свой счет в течение трех дней», — отметил Федоров.

Он добавил, что сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков. Всего сейчас 1,4 млн. счетов на 3,2 млрд. гривен, которые необходимо возместить.

 

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