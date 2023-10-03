Для вкладників збанкрутілих банків у Дії з'явилася послуга повернення коштів

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У додатку Дія запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків. Усього зараз 1,4 млн. рахунків на 3,2 млрд. гривень, які необхідно відшкодувати.

За словами міністра, тепер українцям не потрібно ходити в банки і витрачати зайвий час для того, щоб отримати гарантоване відшкодування збанкрутілих банків.

«З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву до Дії та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів», — зазначив Федоров.

Він додав, що зараз послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків. Усього зараз 1,4 млн. рахунків на 3,2 млрд. гривень, які необхідно відшкодувати.