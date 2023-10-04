За незаконную добычу угля в Краматорском районе под суд пойдут должностные лица

В Краматорском районе незаконно добывали уголь. Фото: Донецкая областная прокуратура

В Краматорском районе было незаконно добыто около 2 230 тонн каменного угля, что причинило ущерб государству на сумму 20,3 млн гривен. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Прокуроры Краматорской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц предприятия по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 3 ст. 240, ч.1 ст.272 УК Украины), говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2022 года директор и начальник участка общества с ограниченной ответственностью, работающего в сфере добывания полезных ископаемых, получили доступ к участку одной из шахт в Краматорском районе. Достоверно зная, что расположенный на ней вентиляционный ствол угледобывающим предприятием не используется, они задействовали его для незаконного добывания каменного угля.

К проведению указанных работ дельцы привлекли группу наемных работников, которым пообещали достойное вознаграждение после реализации полезных ископаемых. В течение месяца при отсутствии каких-либо разрешительных документов и в нарушение требований Кодекса Украины «О недрах» группа лиц незаконно добыла около 2 230 тонн каменного угля, нанеся государству ущерб на сумму 20,3 млн гривен.

Кроме того, во время проведения подземных работ нарушались нормы по охране труда, что угрожало травмированием и гибелью рабочих.

Максимальное наказание по санкциям статей — шесть лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.