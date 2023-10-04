Российский военный летчик сдался США во время отдыха в Дубае — соцсети

Поехав во время отпуска на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, российский военный летчик с позывным «Гавр» сдался в плен к США. Об этом сообщают в телеграм-канале «Досье шпиона».

Отмечается, что военнослужащий авиационной эскадрильи Росгвардии, старший лейтенант Гавриченко (позывной «Гавр») не захотел больше выполнять приказы российского командования в Украине и оказался в США.

В конце сентября у «Гавра» выдался отпуск. Он отправился в ОАЭ вместе с семьей. Насладившись отдыхом, Гавриченко решил кардинально изменить свою жизнь и вместо того, чтобы вернуться в РФ, отправился в американское посольство в ОАЭ, где заявил, что отказывается воевать в Украине и готов дать показания.

Сообщается, что о поступке «Гавра» уже знают в РФ, а ФСБ сейчас устанавливает обстоятельства побега российского пилота — допрашиваются его сослуживцы, просматриваются мобильные телефоны.

ФСБ считает, что убедил Гавриченко таким образом уйти со службы его давний товарищ еще по учебе Антон Васильев (Лях), тоже российский летчик. Он уехал из России после начала войны против Украины и сейчас проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Свободное время проводит у бассейна, занимается организацией сборов для украинской армии и, не исключено, делится служебной информацией с представителями Пентагона.

«Так или иначе, «Гавр» вместе со всей служебной информацией в его голове — теперь в распоряжении США. А там и бассейн в пригороде Лос-Анджелеса недалеко», — пишут в телеграм-канале.

Пока что Минобороны РФ «потерю» российского летчика не комментировало.

Отмечается также, что Гавриченко последовал примеру летчика 319-го отдельного вертолетного полка (в/ч 13984) капитана Максима Кузьминова, который угнал в Украину вертолет Ми-8АМТШ и получил за это вознаграждение в размере 500 тысяч долларов США, убежище и новые документы для себя и семьи, а также летчика 15-й бригады армейской авиации (в/ч 44440) лейтенанта Дмитрия Мишова, сбежавшего в Литву.